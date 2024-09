Ioan Ovidiu Sabău, mesaj pentru fanii lui U Cluj după 1-1 cu Universitatea Craiova: "Mă bucur foarte mult că le-am dat speranțe!" - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău a venit cu un mesaj pentru fanii lui U Cluj după 1-1 cu Universitatea Craiova. Tehnicianul „șepcilor roșii” nu s-a ferit de cuvinte și a vorbit despre situația în care se află clubul.

U Cluj a rămas, în continuare, liderul Ligii 1, după 1-1 cu Universitatea Craiova. Partida dintre „șepcile roșii” și elevii lui Costel Gâlcă s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ioan Ovidiu Sabău, mesaj pentru fanii lui U Cluj după 1-1 cu Universitatea Craiova

„Primă repriză bună facută de noi. Mai ales când am împins în partea dreaptă, am schimbat repede, i-am pus în dificultate. Am avut situații să facem și 2-0.

A doua repriză, mișcarea a fost foarte puțină din partea jucătorilor. Am scăzut intensitatea. Nu e ușor, totuși am jucat cu Craiova, o echipă care te poate pune în dificultate.

Aveau nevoie să fiu acolo, să îi poziționez, să le spun. Craiova e o echipă căreia dacă îi dai spații.. e și Mitriță acolo, finalizează foarte bine.