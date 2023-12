Jefte Betancor şi-a ales viitorul! Semnează cu un nume mare din Liga 1 - Antena Sport

Acum, jucătorul de 30 de ani a dezvăluit discuția pe care a purtat-o cu antrenorul italian, dar și motivul pentru care a ales să plece de la CFR Cluj.

„Eu am decis să încheiem contractul”

„Eu am decis să încheiem contractul. Am vrut să mă lase să plec, pentru că eram nefericit. E bine pentru ambele părți. Eu nu jucam foarte mult și nu eram fericit. După meciul cu Farul am vorbit și am spus că e imposibil să mai rămân așa, pentru că eram schimbat de fiecare dată.

De la meciul cu Adana, când am și marcat, eu jucasem doar două meciuri ca titular și am fost schimbat de fiecare dată. Am văzut că a spus (n.r. Mandorlini) că am jucat în fiecare meci. Este adevărat dar, jucam câte 20 de minute. Respect deciziile antrenorului, dar am vorbit cu clubul că e mai bine să terminăm contractul pentru că nu jucam cât îmi doream.

(n.r. legat de evenimentul de la meciul cu Farul) A fost o greșeală și am fost primul care a recunoscut, când am vorbit cu antrenorul și cu președintele. Le-am spus că e greșeala mea, dar am fost foarte supărat. Am făcut o mare greșeală.

Mi-a spus că nu înțelege și că nu pot face asta echipei. Am spus că știu, dar sunt om și fac greșeli în viață. Mi-am cerut scuze că am plecat, dar i-am spus că nu înțeleg de ce m-a schimbat tot timpul.

Mi-a spus că a decis așa pentru că își dorea mai multă forță în atac. Eu nu am nimic cu el. Îl respect. Este antrenorul și el este șeful. Dar îmi doresc să joc mai mult”, a spus Jefte Betancor, potrivit prosport.ro.