Jucătorul acuzat de "amatorism" revine la Dinamo! Întăriri pentru Zeljko Kopic - Antena Sport

Andrei Nicolescu l-a făcut praf pe Joseu Homawoo

Problemele dintre Dinamo și Homawoo au apărut încă din cantonamentul de iarnă. Jucătorul a refuzat recent o ofertă din Liga a 2-a din Turcia, iar „câinii” ar fi urmat să încaseze suma de 400.000 de euro, pentru această mutare. De asemenea, fundașul avea pregătit un salariu de 500.000 de euro pe an, potrivit dezvăluirilor făcute de Nicolescu.

Andrei Nicolescu a catalogat atitudinea lui Homawoo drept una de „amator” și a transmis faptul că acesta nu mai vrea să joace pentru Dinamo.

„Clubul își respectă contractul față de el, investighează să vadă ce se întâmplă apropo de modul în care el susține că are anumite probleme medicale. Susține și că nu are capul aici, gândurile lui nu se pot focusa pe ce are de făcut aici. O manieră de amator.

Atitudinea din ultimele două săptămâni este un pic cam a unui amator. Din păcate, nici măcar plecarea nu o forțează. Noi am setat un nivel de transfer, a primit o ofertă foarte bună din liga a doua din Turcia.

El pleacă liber în vară, clubul și-a asumat asta pentru ceea ce s-a întâmplat la final de cantonament. Nu se poate pune presiune pe club, nimeni nu e mai important decât clubul. E în programul echipei, toată lumea se comportă profesionist cu el”, a spus Andrei Nicolescu, la fanatik.ro.