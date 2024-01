Jucătorul de la FCSB care a plecat direct în cantonamentul rivalei Rapid! Ce a zis când a ajuns printre giuleşteni - Antena Sport

Reclamă

Gigi Becali a fost cel care a anunţat că l-a lăsat să plece pe Djokovic de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-a plătit 70.000 de euro croatului pentru ca acesta să renunţe la contractul scadent în vara lui 2024.

Djokovic avea un salariu de 20.000 de euro la FCSB, astfel că Becali poate spune că a economisit 50.000 de euro după despărţirea de mijlocaşul care a marcat patru goluri pentru FCSB.

Reclamă

Suma pe care a plătit-o Gigi Becali pentru ca Damjan Djokovic să ajungă la Rapid

Suma pe care a plătit-o Gigi Becali pentru ca Damjan Djokovic să ajungă la Rapid a fost dezvăluită chiar de patronul de la FCSB. Latifundiarul l-a lăsat să plece pe croatul care avea contract cu liderul până la finalul sezonului.

„I-am dat drumul să plece la Rapid. El oricum am înţeles că s-a înţeles cu ei, practic. A plecat, ce mai contează? Am dat eu bani. I-am dat bani lui. 70.000 de euro i-am dat ca să plece.

Noi dacă facem un contract, trebuie să-l respectăm. Are contract, când vrei să plece negociezi cu el. Nu are rost să discutăm ce nu mi-a plăcut. Poate merge la Rapid şi sparge norii. Se antrenează extraordinar, dar aşa am hotărât noi”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Cu patru titluri câștigate în tricoul lui CFR Cluj, Damjan Djokovic a semnat în vară cu liderul Ligii 1. În total, a adunat 23 de meciuri și 4 goluri pentru vicecampioana României. Florent Hassani, Ermal Krasniqi și Borisav Burmaz au costat-o pe Rapid, în această iarnă, 1.7 milioane de euro. Cel mai scump a fost Krasniqi, adus de la CFR Cluj pentru 1 milion de euro.