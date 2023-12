Jugurtha Hamroun vrea să revină la FCSB! Postarea care l-a dat de gol pe atacantul algerian - Antena Sport

„A fost cel mai bun sezon al carierei la FCSB. Am avut șansa să jucăm preliminarii în UEFA Champions League cu Partizan, cu Manchester City. De asemenea, am jucat în grupele UEFA Europa League. FCSB are un loc special în inima mea.

Momentan sunt sub contract aici, în Qatar. Dar nu aș zice „nu” unei reveniri în România, poate chiar la FCSB. Am urmărit echipa în ultima perioadă, în Conference League.

Am fost destul de dezamăgit. Nu cred că sunt conștienți de valoarea pe care o au. Sunt afectat când văd aceste lucruri și, repet, de ce nu, într-o zi poate mă întorc”, spunea atunci Hamroun, potrivit playsport.ro.