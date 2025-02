Kader Keita a ajuns în Giulești! Mesajul pe care l-a transmis fanilor Rapidului: „Este unul dintre motivele pentru care am venit” - Antena Sport

Sunt foarte surprins, pentru că înainte de a veni în România, nu știam nimic de această țară. Vorbisem cu câțiva cunoscuți, fotbaliști care jucaseră aici înainte, dar când am venit am fost surprins, pentru că toate echipele se află la un nivel ridicat. Dacă vă uitați acum și la clasament, totul este foarte strâns. Cred că în următorii ani, fotbalul de aici va fi mult mai puternic.

Cristi Manea e un tip super, îl știu de la CFR. De asemenea îl știu pe Braun, vorbim câteodată, e un tip de treabă. Îl știu și pe Papeau de când juca în Franța, am jucat contra lui, e un băiat deosebit. De la ei am aflat câteva ceva despre Rapid, am vorbit înainte.

Îl cunosc pe Marius Șumudică pentru că l-a antrenat pe un prieten în Turcia, la Gaziantep și am aflat câteva detalii despre dânsul. Are un caracter puternic, vrea să câștige. Când ai o astfel de mentalitate, asta e cel mai important, să ai rezultate, pentru că toată lumea vrea să câștige. Știu despre el că are o personalitate puternică”, a mai precizat Kader Keita.

Rapid l-a transferat pe Kader Keita la CFR Cluj în ultima zi de mercato

Rapid şi-a bifat toate transferurile iernii în perioada de mercato din această iarnă. Giuleştenii ţinteau un atacant și un mijlocaș central, iar ambele dorinţe ale lui Marius Şumudică au fost finalizate.

Giuleştenii au reuşit să finalizeze transferul lui Kader Keita, mijlocaş în vârstă de 24 de ani, adus de la rivala CFR Cluj. Gruparea din Grant va plăti 200.000 de euro pentru această mutare, valabilă până la finalul sezonului.