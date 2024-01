"L-am înjurat!" Florin Gardoş a dezvăluit momentul când s-a prăbuşit emoţional din cauza antrenorului: "Simţeam că mă provoacă! - Antena Sport

Reclamă

Am început foarte rău din punctul ăsta de vedere. La un meci am plecat. Era al patrulea meci la care am stat cu echipa la hotel, dar nu am prins echipa, am stat în tribună. M-am dus în vestiar, mi-am luat lucrurile şi am plecat. Eram nemulţumit şi simţeam că mă provoacă, poate era doar în mintea mea, habar n-am.

După asta, s-a întâmplat iarăşi. Am plecat de pe bancă înaintea să fie gata meciul. Am pornit cu stângul în relaţia cu el. Dacă eram copil şi nu aveam 15-20 de antrenori până la el cu care să nu mă cert cu niciunul, aş fi zis că sunt eu mic şi prost, dar nu era în regulă.

Până la urmă am ajuns la punctul culminat în care l-am înjurat la o şedinţă, chiar înaintea unui meci cu FCSB, în care aş fi vrut să demonstrez, să joc. La fel, a citit lotul şi eram primul sub listă. Asta după ce am făcut egal cu Hermannstadt. Stai puţin frate! Îl tot băga pe Donkor. OK, nu am nimic cu băiatul, e ambiţios, dar tot forţa nota”, a spus Florin Gardoş la orangesport.ro.

Reclamă

Florin Gardoş, sfat preţios pentru Radu Drăguşin, după transferul la Tottenham

Florin Gardoş i-a dat un sfat preţios lui Radu Drăguşin, după transferul acestuia la Tottenham. Fostul internaţional a declarat că fundaşul de 21 de ani ar trebui să se aştepte la un ritm infernal în Premier League. De asemenea, Gardoş este de părere că Drăguşin nu ar trebui folosit încă din primul meci, cel cu Manchester United, din această rundă de campionat.

Florin Gardoş a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Radu Drăguşin, fiind de părere că perioada petrecută la Juventus a contat enorm în privinţa transferului acestuia la Tottenham. Fostul internaţional, care a evoluat la Southampton în trecut, a dezvăluit că ritmul este net superior în Anglia.

„Surpriza a fost că a progresat atât de rapid, el abia ce promovase în Serie A în vară şi uite că şase luni mai târziu este curtat de nişte echipe uriaşe. Asta denotă că e foarte talentat şi sigur a contat şi backgroundul lui, că a jucat la Juventus devreme. Am auzit că este un jucător foarte serios, se vede că e matur după cum vorbeşte…şi în joc se vede.

Reclamă 4 / 0/3

Diferenţa pe care am simţit-o eu a fost de ritm, chiar şi cu echipa naţională mi s-a părut diferenţa…mă obişnuisem acolo şi am venit la echipa naţională şi într-un meci cu cu Belarus simţeam că am făcut un pas în jos ca ritm. Să se aştepte la viteză de joc mare, ca toată lumea să facă pressing, să se aştepte la o concurenţă foarte, foarte mare. Este la o echipă unde antrenorul este foarte apreciat, antrenorul l-a dorit şi eu nu cred că în următorul an şi jumătate, Postecocglou va pleca. Există, probabil, cel mai mare entuziasm din ultimii 5-6 ani la Tottenham. Poate ar fi mai bine să nu joace chiar direct (n.r. în urmatoarele meciuri). Dar na…cu Manchester United, care nu e o echipă tocmai bună în momentul ăsta, să intre şi să dea un gol cu capul. Eu cred că mai degrabă va juca cu City”, a declarat Florin Gardoş, într-un interviu pentru AntenaSport.