Laszlo Dioszegi, "explozie" de bucurie după Sepsi - CFR Cluj 2-1! A intrat pe teren pentru a sărbători victoria! - Antena Sport

Sepsi a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 29 de puncte, la egalitate cu U Cluj şi Farul, echipele aflate pe locurile 6 şi 7. Lupta pentru play-off este una extrem de disputată.

De partea cealaltă, CFR Cluj s-a îndepărtat de liderul FCSB. Ardelenii sunt acum la 8 puncte în faţa liderului clasamentului, după 20 de etape disputate.

Bernd Storck: „Am avut mai multe ocazii după ce am schimbat sistemul”

”A fost un meci greu, am fost prea pasivi, am întâlnit o echipă grea. A trebuit să avem mai mult curaj, am fost mai ofensivi în partea a doua. Am făcut și câteva schimbări, am avut mai multă forță.

Jucătorii care au intrat de pe bancă au făcut-o foarte bine, au marcat, au arătat bine și la antrenamente.

Am avut mai multe ocazii după ce am schimbat sistemul și am reușit să marcăm. Am jucat mai mult în benzi.

Nu știu dacă vor fi schimbări, nu am hotărât nimic. Voi avea o discuție cu cei din conducere și vom decide ce trebuie făcut", a declarat Bernd Storck pentru digisport.ro la finalul partidei. Sepsi – CFR Cluj 2-1! Echipa lui Andrea Mandorlini, întoarsă de covăsneni. „Feroviarii", fără victorie din luna octombrie Sepsi – CFR Cluj 2-1 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Duelul a contat pentru etapa cu numărul 20 a sezonului de Liga 1. Ardelenii au început excelent partida și au marcat în minutul 32, prin Tachtsidis. Totuși, covăsnenii au întors meciul în repriza secundă, prin golurile lui Kallaku (min. 69) și Damașcan (min. 85). După acest meci, CFR Cluj rămâne pe poziția a 2-a în Liga 1, dar este în continuare la 8 puncte de liderul FCSB. De cealaltă parte, Sepsi a urcat până pe locul 5, cu 29 de puncte. CFR Cluj: Sava – Ziv Morgan, Kresic, M. Ilie, Camora – Avonou, Tachtsidis, Cvek – Otele, Bîrligea, Krasniqi Rezerve: Hindrich, Bălgrădean, Boben, Nortey, R. Filip, Fică, Deac, Luca Mihai, Juricic Antrenor: Andrea Mandorlini Sepsi OSK: Niczuly – Kecskes, Ninaj, Ciobotariu – Oteliță, I. Gheorghe, N. Păun, R. Varga – Ștefănescu, Safranko, C. Matei

Rezerve: Moldovan, Fl. Ștefan, Oroian, Bălașa, Jonathan Rodriguez, Damașcan, Kallaky, Rondon, Debeljuh

Antrenor: Bernd Storck

După victoria cu FC Hermannstadt de sâmbătă seară, FCSB s-a distanţat la 8 puncte de CFR Cluj. Formaţia din Gruia spera să reducă această diferenţă cu o victorie la Sf. Gheorghe, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, CFR Cluj a plecat fără niciun punct de la Sf. Gheorghe, după ce a condus cu 1-0.

Sepsi avea două victorii la rând, cu Dinamo şi Oţelul, după venirea lui Bernd Storck pe banca tehnică, iar acum a ajuns la a treia.