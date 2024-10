Louis Munteanu, gest sfidător după ce a fost înlocuit de Dan Petrescu în prelungirile meciului. Reacţie nervoasă a atacantului - Antena Sport

Galerie (6) Louis Munteanu, gest sfidător după ce a fost înlocuit de Dan Petrescu în prelungirile meciului. Reacţie nervoasă a atacantului Colaj Captură Primasport Louis Munteanu a avut un gest sfidător după ce a fost înlocuit de Dan Petrescu în prelungirile meciului. Atacantul CFR-ului a avut o reacţie nervoasă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Louis Munteanu a fost înlocuit în prelungirile partidei de Dan Petrescu, iar starul ardelenilor a avut o reacţie incredibilă. Louis Munteanu, gest sfidător după ce a fost înlocuit de Dan Petrescu în prelungirile meciului. Reacţie nervoasă a atacantului Louis Munteanu a cerut explicaţii în timp ce părăsea terenul şi nu a salutat pe nimeni când a ieşit de pe teren. Louis Munteanu a făcut mai multe gesturi de frustrare. La scurt timp, Dan Petrescu a încercat să îl împace pe Louis Munteanu. (VEZI IMAGINI INCREDIBILE ÎN GALERIA FOTO) Dan Petrescu l-a comparat pe Louis Munteanu cu Lautaro Martinez înaintea meciului cu Petrolul Dan Petrescu l-a comparat pe Louis Munteanu cu Lautaro Martinez, după ce golgheterul CFR-ului a făcut senzaţie la naţionala de tineret a României. „Bursucul” este sigur că tânărul atacant nu va rămâne mult timp în Gruia. „În opinia mea, Louis Munteanu a fost un adevărat căpitan în ambele meciuri. În primul a dat trei goluri şi în al doilea trei assist-uri. Adică a demonstrat că merită să fie căpitan. A alergat peste 12 kilometri, nu ştiu dacă e pregătit pentru meciul ăsta care vine. Nu s-a antrenat cu noi decât astăzi, era foarte obosit. Moral e foarte bine. Dar eu ca antrenor trebuie să iau o decizie dacă poate să înceapă meciul. Reclamă

E clar că e pe val, dar în acelaşi timp să nu fac o greşeală cum am făcut cu Ilie, când a jucat la trei zile şi s-a rupt şi a stat 45 de zile. Trebuie să vedem ce decizie luăm până la meci. E bine că e sănătos şi e bine că e fericit. A demonstrat că e un adevărat căpitan… mai rar vezi atacanţi număr 9 care să fie căpitani de echipă. Doar la Inter mai e Lautaro Martinez. În general sunt fundaşii, portarii, mijlocaşii. Dar dacă el e căpitan de echipă înseamnă că merită asta.

(Nu vă temeţi că o să-l pierdeţi pe Louis Munteanu?) Nu ştiţi că la noi, dacă e bun, pleacă! Ştiţi care e situaţia, orice jucător bun pleacă, dacă are oferte. Nu mă mai tem de nimic, adică mă aştept la asta… nu îmi fac iluzii ca să nu am deziluzii. E posibil oricând să plece, dar mă bucur cât el e aici. Important e ca el să se menţină cu capul bine, acolo e important. Dacă la cap rămâne umil şi modest şi vrea să sacrifice viaţa pentru fotbal are şanse mari, că are talent. Dar talentul nu e de ajuns în fotbal„, a spus Dan Petrescu.

La Ploieşti, prima ocazie a aparţinut oaspeţilor, şutul lui Peter Michael fiind deviat peste poartă în minutul 6. Replica gazdelor a venit la lovitura de cap a lui Papp, care a trecut pe lângă bară, în minutul 28. Nici repriza secundă nu a adus fotbal de mai bună calitate, ploieştenii nu au avut şut pe poartă, iar ocaziile au întârziat să apară până al cincilea minut al prelungirilor, când a ratat Păun. Partida s-a încheiat 0-0 şi CFR Cluj este pe locul 3, cu 19 puncte. Petrolul ocupă locul 5, tot cu 19 puncte.

PETROLUL: Zima – Ricardinho, Papp, Huja, Dumitriu – T. Keita – M. Rădulescu (D. Radu 73), Hanca, Jyry, Grozav – Akosah-Bempah (Moussaki 57). ANTRENOR: Mehmet Topal CFR CLUJ: M. Popa – Simao Rocha, Leo Bolgado, M. Ilie, Camora – Fică, K. Keita (Al. Păun 68), Djokovic – Deac, P. Michael (L. Munteanu 46; Artean 90+3), Korenica (Postolachi 83). ANTRENOR: Dan Petrescu Cartonaşe galbene: Jyry 59, Hanca 70, Papp 88 / P. Michael 40, L. Munteanu 74 Arbitri: Marcel Bîrsan – Vasile Marinescu, Radu Ghinguleac Arbitri VAR: Florin Andrei – Adrian Popescu

