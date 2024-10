Dan Petrescu l-a comparat pe Louis Munteanu cu Lautaro Martinez şi e sigur: "Poate oricând să plece". Ce reacţie a avut atacantul - Antena Sport

Dan Petrescu l-a comparat pe golgheterul lui CFR Cluj, Louis Munteanu, cu Lautaro Martinez Louis Munteanu şi Dan Petrescu / Colaj Profimediaimages Dan Petrescu l-a comparat pe Louis Munteanu cu Lautaro Martinez, după ce golgheterul CFR-ului a făcut senzaţie la naţionala de tineret a României. „Bursucul” este sigur că tânărul atacant nu va rămâne mult timp în Gruia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Louis Munteanu a fost decisiv pentru România U21, care s-a calificat pentru a patra oară la Campionatul European. Atacantul tricolorilor a oferit trei pase decisive în meciul de totul sau nimic cu Elveţia, câştigat cu 3-1. Dan Petrescu l-a comparat pe Louis Munteanu cu Lautaro Martinez Louis Munteanu a fost căpitanul micilor tricolori. Dan Petrescu i-a transmis un mesaj ferm. „În opinia mea, Louis Munteanu a fost un adevărat căpitan în ambele meciuri. În primul a dat trei goluri şi în al doilea trei assist-uri. Adică a demonstrat că merită să fie căpitan. A alergat peste 12 kilometri, nu ştiu dacă e pregătit pentru meciul ăsta care vine. Nu s-a antrenat cu noi decât astăzi, era foarte obosit. Moral e foarte bine. Dar eu ca antrenor trebuie să iau o decizie dacă poate să înceapă meciul. E clar că e pe val, dar în acelaşi timp să nu fac o greşeală cum am făcut cu Ilie, când a jucat la trei zile şi s-a rupt şi a stat 45 de zile. Trebuie să vedem ce decizie luăm până la meci. E bine că e sănătos şi e bine că e fericit. A demonstrat că e un adevărat căpitan… mai rar vezi atacanţi număr 9 care să fie căpitani de echipă. Doar la Inter mai e Lautaro Martinez. În general sunt fundaşii, portarii, mijlocaşii. Dar dacă el e căpitan de echipă înseamnă că merită asta. Reclamă

Reclamă

(Nu vă temeţi că o să-l pierdeţi pe Louis Munteanu?) Nu ştiţi că la noi, dacă e bun, pleacă! Ştiţi care e situaţia, orice jucător bun pleacă, dacă are oferte. Nu mă mai tem de nimic, adică mă aştept la asta… nu îmi fac iluzii ca să nu am deziluzii. E posibil oricând să plece, dar mă bucur cât el e aici. Important e ca el să se menţină cu capul bine, acolo e important. Dacă la cap rămâne umil şi modest şi vrea să sacrifice viaţa pentru fotbal are şanse mari, că are talent. Dar talentul nu e de ajuns în fotbal„, a spus Dan Petrescu.

Şi Louis Munteanu a fost prezent la conferinţa de presă şi a avut o reacţie imediată. Atacantul de 22 de ani a ţinut să asigure că nu se gândeşte să plece de la CFR Cluj.

„Dacă după câteva meciuri sunt deja plecat, ce să mai spun? E foarte greu… eu vreau să mă gândesc doar aici, la fotbal, sunt cu capul la CFR şi la echipa naţională. Mă gândesc doar la fotbal şi nu la transfer! Deja am acumulat o experienţă şi nu mai pun botul la orice se scrie în presă„, a spus Munteanu.

Reclamă

Tânărul jucător a fost transferat de CFR Cluj cu 2.3 milioane de euro de la Fiorentina. În cele 8 meciuri din campionat a reuşit 5 goluri şi o pasă decisivă pentru ardeleni. Gigi Becali şi-a manifestat interesul pentru Louis Munteanu şi a spus că poate oferi şi 2.500.000 de euro. Neluţu Varga a cerut 7 milioane de euro!

Reclamă