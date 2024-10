Petrolul - CFR Cluj, 21:00, LIVE TEXT. Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru podium în Liga 1 - Antena Sport

Louis Munteanu a fost căpitanul micilor tricolori. Dan Petrescu i-a transmis un mesaj ferm.

„Merită să fie căpitan la naţionala U21”

„În opinia mea, Louis Munteanu a fost un adevărat căpitan în ambele meciuri. În primul a dat trei goluri şi în al doilea trei assist-uri. Adică a demonstrat că merită să fie căpitan. A alergat peste 12 kilometri, nu ştiu dacă e pregătit pentru meciul ăsta care vine. Nu s-a antrenat cu noi decât astăzi, era foarte obosit. Moral e foarte bine. Dar eu ca antrenor trebuie să iau o decizie dacă poate să înceapă meciul.

E clar că e pe val, dar în acelaşi timp să nu fac o greşeală cum am făcut cu Ilie, când a jucat la trei zile şi s-a rupt şi a stat 45 de zile. Trebuie să vedem ce decizie luăm până la meci. E bine că e sănătos şi e bine că e fericit. A demonstrat că e un adevărat căpitan… mai rar vezi atacanţi număr 9 care să fie căpitani de echipă. Doar la Inter mai e Lautaro Martinez. În general sunt fundaşii, portarii, mijlocaşii. Dar dacă el e căpitan de echipă înseamnă că merită asta.

(Nu vă temeţi că o să-l pierdeţi pe Louis Munteanu?) Nu ştiţi că la noi, dacă e bun, pleacă! Ştiţi care e situaţia, orice jucător bun pleacă, dacă are oferte. Nu mă mai tem de nimic, adică mă aştept la asta… nu îmi fac iluzii ca să nu am deziluzii. E posibil oricând să plece, dar mă bucur cât el e aici. Important e ca el să se menţină cu capul bine, acolo e important. Dacă la cap rămâne umil şi modest şi vrea să sacrifice viaţa pentru fotbal are şanse mari, că are talent. Dar talentul nu e de ajuns în fotbal”, a spus Dan Petrescu.

Gigi Becali şi-a manifestat interesul pentru Louis Munteanu şi a spus că poate oferi şi 2.500.000 de euro. Neluţu Varga a cerut 7 milioane de euro pentru atacantul care e cotat de transfermarkt.com la 1.8 milioane de euro.