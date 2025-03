Louis Munteanu pune presiune înaintea play-off-ului! Adevăratul obiectiv al atacantului lui Dan Petrescu: "Ar fi o prostie" - Antena Sport

Louis Munteanu s-a dezlănţuit înaintea meciului cu Gloria Buzău, ultima partidă a celor de la CFR Cluj din sezonul regulat. Atacantul are în gând doar titlul şi cum să marcheze cât mai multe goluri. Spune că echipa sa nu îşi mai permite momente de relaxare, dar nici paşi greşiţi.

Mai mult, Louis Munteanu este extrem de fericit pentru revenirea la antrenamente a lui Dan Petrescu. Antrenorul a lipsit mai mult timp, pentru a fi alături de mama sa care a traversat o perioadă mai dificilă.

Louis Munteanu vrea titlul cu CFR Cluj

Louis Munteanu nu se teme de FCSB şi Universitatea Craiova. Spune că totul depinde de propria echipă pentru a reuşi să câştige titlul. „Suntem fericiți că s-a întors mister, i-a lipsit puțin munca. Suntem fericiți că a venit să ne ajute și sperăm să facem un meci foarte bun, pentru că avem nevoie de o victorie, care ne poate propulsa în play-out. Probleme doar noi putem să ni le punem singuri. Dacă intrăm relaxați nu va fi bine. Trebuie să intrăm cu încredere și cu o mentalitate corectă pentru a câștiga toate cele trei puncte.

Sunt bine, sunt fericit că am reușit să mă antrenez toată săptămâna cu echipa și sper să câștigăm. Vreau să mai marchez, să-mi ajut echipa. Dar dacă echipa câștigă, sunt fericit și eu. Mereu am jucat bine în play-off și sper ca și anul ăsta să am evoluții la fel de bune în play-off, să fiu decisiv. La fotbal e mereu presiune, și eu sunt dezamăgit când nu marchez, uneori poate nu se poate sau mai ratez, sunt și eu om. Sper ca în meciurile următoare să înscriu din nou”, a spus Louis Munteanu.

Atacantul nici nu vrea să se gândească la un transfer în străinătate. Visează la titlu în Liga 1, dar vizează şi un loc de titular în echipa naţională. „Acum nu mă gândesc la niciun transfer, ar fi o prostie să mă gândesc acum la un transfer când urmează cele mai importante meciuri. Trebuie să-mi ajut echipa să câștige campionatul.