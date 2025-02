Lovitura dată de U Cluj în ultima zi din perioada de mercato! „Sosește încă din această iarnă” - Antena Sport

Fabry a evoluat în ţara natală până în vara anului 2023, cu excepţia unei perioade de şase luni de împrumut la formaţia cehă Jablonec. În tot acest timp, noul jucător al Universităţii a evoluat pentru echipe precum Dunajska Streda, Sered şi Skalica, bifând, în total, 141 de meciuri la nivelul primei ligi slovace, în care a contribuit cu 26 de goluri şi 22 de pase decisive.

Fotbalistul cu patru prezenţe în naţionala U21 a Slovaciei a ajuns în România în iulie 2023, atunci când a semnat cu cea mai recentă echipă din CV-ul său, UTA Arad.

Glumă virală făcută de Vasile Miriuţă, după ce l-a încurcat pe Neluţu Sabău în minutul 90+6

Vasile Miriuţă a făcut o glumă virală după ce l-a încurcat pe Neluţu Sabău în meciul U Cluj – Poli Iaşi, scor 2-2, în etapa a 26-a a Ligii 1. Antrenorul de 56 de ani a obţinut primul punct după ce a fost numit pe banca moldovenilor.

„De obicei sunt un antrenor norocos. Felicitări băieţilor. Acum preferam să bat UTA şi să pierzi la U Cluj. Noi nu ne batem cu U Cluj, ne batem cu celelalte.

A fost lovitura lui Nistor, parcă a pus-o cu mâna în vinclu. A venit apoi şi golul 2. Nu am avut nimic de pierdut, am mers peste ei, am marcat. E un punct bun de moral pentru că vine CFR Cluj.

Cel mai important e că am revenit de la 2-0, dacă conduceam cu 2-1 şi eram egalaţi era altceva. E bun pentru moral.

Conducerea a semnat 3 jucători, eu aştept să îi văd mâine la Iaşi. Dacă îi văd, parcă sunt mai liniştit. CFR rămâne în inima mea, sunt nişte oameni minunaţi, dar duminică voi fi ieşean.

Neluţu Sabău e un antrenor extraordinar, merită să fie pe primul loc. Joacă un fotbal extraordinar. La 2-0 poate a crezut că e câştigat meciul. Dar eu am mentalitate nemţească, nu e câştigat meciul până te urci în autocar„, a declarat Vasile Miriuţă, după U Cluj – Poli Iaşi 2-2, la digisport.ro.