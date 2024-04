Lovitură uriașă dată de Gică Hagi la Farul! A încasat aproape 6.000.000 de euro! Gigi Becali doar visează la această sumă - Antena Sport

E deschis oricărui rezultat, jucăm pentru a lua cele trei puncte. Nu aşa cum am jucat în campionat, ei au dominat meciul, chiar dacă am câştigat. Am speculat şi am câştigat. Trebuie să avem mai multă personalitate, Sepsi ştie fotbal.

Am făcut două meciuri foarte bune în play-off, sper să avem acelaşi nivel. Ce s-a întâmplat cu FCSB se poate întâmpla…din zece meciuri, pierzi unul şi restul le câştigi. Băluţă e accidentat, continuă refacerea, în rest sunt disponibil toţi. Dar vom opta pentru 20 de jucători, e o deplasare, nu mergem cu toţi. Statisticile sunt în spate, putem analiza lucrurile, dar trebuie să fim motivaţi.

Mai sus de participare în cupele europene, să sperăm, mai mult…e prea departe. Mă gândeam la acest lucru, chiar dacă nu spuneam. Dacă câştigam cu FCSB eram acolo”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă.