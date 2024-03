"M-am aşteptat la altceva!" Neluţu Varga, mesaj tranşant pentru Adrian Mutu! Ce obiectiv i-a setat la CFR Cluj - Antena Sport

Reclamă

Mai mult decât atât, Varga a declarat că Mutu este în grafic, deoarece obiectivul pe care i l-a setat este clasarea pe primele două locuri din Liga 1, la finalul sezonului.

„Normal că m-am așteptat la altceva. Nu mi-a displăcut jocul, dar nu mi-a plăcut că nu am câștigat. Dar am avut ghinion. Au fost 22 de ocazii. nu pot să îl condamn pe Mutu pentru înfrângere. Echipa a jucat.

Deocamdată este în grafic. Dacă face ce are de făcut, totul va merge bine. Nimic nu e terminat. Șansele să-și îndeplinească obiectivul sunt foarte mari.

(N.r. Care este obiectivul?) Minim locul 2. Obiectivul pe care l-am pus este minim locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul. Anul acesta a fost un an de reconstrucție și nu am fost așa exigent, dar nu înseamnă că am lăsat garda jos. (N.r. Ce se întâmplă dacă nu-şi îndeplineşte obiectivul) Discutăm, reanalizăm”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.

Neluţu Varga le-a pus gând rău rivalelor din Liga 1 şi anunţă investiţii colosale la CFR Cluj

Neluţu Varga le-a pus gând rău rivalelor din Liga 1 şi anunţă investiţii colosale la CFR Cluj. Patronul clujenilor a transmis că din sezonul viitor, vrea ca echipa sa să aibă din nou performanţe notabile în competiţiile europene.

„De la vară discutăm despre altceva. Intrăm cu investițiile pentru a crea o echipă de forță, care să ne ofere satisfacții și în Europa, cum s-a mai întâmplat. În acest moment suntem la luptă, dar ne dorim să ridicăm nivelul. Am vrut să echilibrez clubul. Am văzut că se scriu prostii, că nu plătesc salariile de șase luni. Cum să nu plătesc de șase luni, când ești monitorizat de UEFA la fiecare trei luni? În 31 ianuarie eram la zero datorii. Cum să acumulez datorii de șase luni? O singură lună avem restanță, dar asta nu înseamnă că ai probleme, e un echilibru pe care fiecare club și-l reglează cum poate”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.

