"Mă enervează chestia asta!" Cristiano Bergodi, scos din sărite de declaraţiile lui Gigi Becali: "El vorbeşte în fiecare an aşa!" - Antena Sport

„Mă enervează chestia asta!” Cristiano Bergodi, scos din sărite de declaraţiile lui Gigi Becali: „El vorbeşte în fiecare an aşa!”

Nu mă gândesc la omenii. Sunt lucruri care se spun în România. Eu, când am venit aici, în România, m-au întrebat jurnaliștii imediat ce înseamnă blat. Cu experiența mi-am dat seama.

Acum nu vorbesc de nimic. Cu omenii cu alte echipe, că se fac jocuri de culise în play-off. Domnul Becali poate să spună orice. Nu vedeți? Nu mă interesează, deloc. Mă enervează chestia asta. Poate el a vorbit la modul general. Dar noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Am intrat puțin și acum știți cum se spune că Rapidul vine, vine, vine. De parcă le dă cineva în cap. Stăm liniștiți, să nu intrăm în declarații cu FCSB. Întotdeauna a fost așa. Domnul Becali vorbește în fiecare an. Exact aceleași declarații în fiecare an când începe play-off-ul. Eu sunt la Rapid și nu mă interesează dacă există omenie sau blaturi”, a spus Cristiano Bergodi într-o conferinţă de presă.

Gigi Becali, ironii pentru parcursul Rapidului: „Sepsi, Mititelu şi Oţelul nu mai fac ‘omenie’!”

Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou în discuţie conceptul de „omenie” în fotbalul românesc.

Gigi Becali a spus că nu îi mai vrea pe cei de la Hermannstadt în playoff şi că îi preferă pe cei de la Sepsi, Otelul sau chiar Craiova lui Adrian Mititelu în playoff.

„Nu cinci victorii că… nu are rost acum. Cinci victorii, alea trei puncte cu Mititelu cu prostii, cu Dinamo tot aşa, cu alţii tot aşa. Nu mă bag eu la omenie. Când e vorba de omenie, nu mă bag. Eu nu interprezez. Mulţi au vorbit de omenie. Din punctul meu de vedere, nu mai există omenie la fotbal. Eu râd când zic ei că e omenie. Eu nu cred în astea. Eu văd 7 puncte. FCSB, lider detaşat. Ce, 4 puncte nu sunt de ajuns? (n.r. după înjumătăţire).

Noi jucăm ultimele două etape cu locul 5 şi locul 6. Eu vreau cu Mititelu, că nu face omenie. Nici Oţelul nu face omenie, nici Sepsi nu face. La Sepsi au demonstrat oamenii că nu fac omenie. Nu îi mai vreau pe cei de la Hermannastadt în playoff„, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

