Marius Şumudică a făcut show după victoria dramatică cu Slobozia: "Avem 160 puls, la limita infarctului" - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut show după victoria dramatică cu Slobozia. Antrenorul Rapidului a spus că a trăit la intensitate maximă finalul meciului cu Unirea Slobozia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după golul lui Alexandru Dobre, Şumudică a sprintat pe teren să se bucure alături de jucători.

Marius Şumudică a făcut show după Rapid – Unirea Slobozia 2-1

„Un meci care te duce la limita infarctului. Noroc că stau bine cu pipota. Mi-am dat seama după sprintul făcut că încă mă mai duce. Aveam vreo 160 puls. Încă mai pot să duc. Am avut un sprint bun. Țin să le mulțumesc băieților, a fost cel mai bun control EKG.

Nu mai am nevoie să merg la doctor să fac vreo rezonanță sau vreun test de efort. Azi am trecut cu bine peste acest test. Le-am spus la pauză că un meci se câștigă și dintr-un moment fix, și în ultimul minut. Ei au crezut în victorie„, a spus Șumudică, care a explicat şi motivul pentru care şi-a schimbat geaca.

”Am văzut că mi-ați făcut calculul de la pantofi până la… da, am avut totul nou pe mine, în afară de ceas. Mi-era că geaca se demodează. O țineam și pe asta degeaba pe acolo. Poate într-un an-doi nu se mai poartă, așa că am lăsat-o pe aia albastră și am luat-o pe asta.