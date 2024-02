Marius Şumudică, entuziasmat de jocul lui Damjan Djokovic, la Rapid: "E un tip special. Domnul Bergodi va scoate totul de la el" - Antena Sport

„E o victorie foarte importantă. E un stadion pe care dacă am marcat, am făcut-o pentru CFR. Mergem mai departe. Am început bine anul, încercăm să o ținem tot așa.

Aici chiar m-am simțit ca acasă! Am rămas prieten cu unii jucători de la CFR Cluj. Pe teren e vorba de muncă, mă bucur că am reușit să câștigăm aici.

Eu zic că Rapid are calitate, mai ales după transferurile din iarnă. Trebuie să așezăm puțin jocul, încetul cu încetul trebuie să ne așezăm. Și la CFR am început cu mulți jucători noi, nu jucam strălucit, dar aveam rezultate.

O să vedem cum va fi lupta pentru titlu. Avem drumul nostru, sunt multe puncte de făcut pentru a vorbi de un obiectiv mai mare”, a spus Damjan Djokovic, la digisport.ro.