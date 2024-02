Damjan Djokovic a anunţat de ce a plecat fără niciun regret de la FCSB la Rapid: "Fotbalul rămâne business" - Antena Sport

Reclamă

Rapid are un proiect ambiţios, frumos, care îţi da sentimentul că jucător că trebuie să dai ce e mai bun din ţine. Pentru că ai în spate conducere, fani, e un sentiment frumos şi asta voiam să simt”, a spus Djokovic, citat de orangesport.ro.

Înainte de a ajunge la Rapid, Damjan Djokocic a adunat 23 de prezenţe în toate competiţiile pentru FCSB, marcând şi 4 goluri.

Damjan Djokovic vrea titlul cu Rapid

Damjan Djokovic vrea titlul cu Rapid pe „modelul CFR Cluj”. Mijlocaşul croat a decis derby-ul din Gruia, din etapa a 25-a a Ligii 1, cu un gol marcat în minutul 9. Nu s-a ferit de cuvinte când a fost întrebat despre şansele la titlu ale noii sale echipe.

Croatul care a înscris primul său gol în tricoul alb-vişiniu a dezvăluit că Rapid trebuie să fie concentrată doar pe a câştiga puncte, indiferent de jocul prestat. Djokovic anunţă că este mai puţin important modul prin care se obţin victoriile.

„E o victorie foarte importantă. E un stadion pe care dacă am marcat, am făcut-o pentru CFR. Mergem mai departe. Am început bine anul, încercăm să o ținem tot așa.

Aici chiar m-am simțit ca acasă! Am rămas prieten cu unii jucători de la CFR Cluj. Pe teren e vorba de muncă, mă bucur că am reușit să câștigăm aici. Eu zic că Rapid are calitate, mai ales după transferurile din iarnă. Trebuie să așezăm puțin jocul, încetul cu încetul trebuie să ne așezăm. Și la CFR am început cu mulți jucători noi, nu jucam strălucit, dar aveam rezultate. O să vedem cum va fi lupta pentru titlu. Avem drumul nostru, sunt multe puncte de făcut pentru a vorbi de un obiectiv mai mare”, a spus Damjan Djokovic, la digisport.ro.

