Marius Şumudică l-a făcut praf pe Istvan Kovacs: "Tot ce a fost la limită a fost pentru Craiova!" Dialog incredibil între antrenor şi arbitru - Antena Sport

Marius Şumudică a fost extrem de nervos după ce echipa sa a pierdut în prelungiri derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a rămas pe locul 6 în clasament.

Marius Şumudică a avut un discurs vehement după ce Istvan Kovacs i-a arătat cartonaşul roşu în prelungirile partidei.

Marius Şumudică l-a făcut praf pe Istvan Kovacs

„Cu FCSB în minutul 94, astăzi în minutul 93. Când nu vrea Dumnezeu, nu ai ce face. Un egal era echitabil. Cu suporterii în tribune nu pierdeam niciodată meciul acesta. Ne-am dorit, am avut o bară şi noi, au avut şi ei ocazii. Asta e viaţa. La un moment trebuie să faci un joc murdar. Nu au voie Rareş Pop să îl laşi pe Ndong acolo. Nu înseamnă că Rareş Pop e vinovat. Am ântâlnit o echipă bune, eu cred că un rezultat de egalitate era mai echitabil. Au cel mai bun jucător din campionat, Mitriţă. Am fost lângă Petrila. Prima oară i-a spus că a intrat în teren. Petrila i-a spus că se terminase jocul.

Era lângă mine şi nu l-a jignit. Şi după eu. Băi, Istvan, vreau să vorbesc cu tine. Nu poţi să te comporţi aşa. Cătălin Popa a fost la VAR. Est fault clar la Burmaz. Chiar nu ai voie să îi zici nimic lui Istvan Kovacs? Tot ce a fost la limită a fost pentru Universitatea Craiova. Arbitrii trebuie să treacă în plan secund, chiar dacă te cheamă Istvan Kovacs. Acum Petrila stă două meciuri. De ce? petrila era lângă mine. Băiatul acesta plânge în cabină. Dădea cu pumnii pe acolo şi spune că nu a făcut nimic. Nu poţi să îi dai roşu unui jucător şi după să dai unui antrenor„, a spus Marius Şumudică la digisport.ro.

Rapid – Universitatea Craiova 1-2. Alex Mitriţă a dat lovitura în Giuleşti, în minutul 90+4

Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.