Marius Şumudică, ca şi plecat de la Rapid! Anunţ incredibil despre viitorul lui: "Cum să stai când acţionarul te boxează zilnic?" - Antena Sport

Victor Angelescu, un nou mesaj despre viitorul lui Marius Şumudică după Rapid – Universitatea Craiova 1-2

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a transmis un nou mesaj legat de viitorul lui Marius Şumudică pe banca giuleştenilor, după ce alb-vişiniii au fost învinşi acasă de Universitatea Craiova, scor 1-2.

Victor Angelescu a declarat că i-ar plăcea ca Şumudică să rămână pe banca Rapidului şi după finalul acestui sezon. Recent, Angelescu sublinia că nu se pune problema ca postul de antrenor al Rapidului să îi fie garantat oricărui antrenor, nu numai lui Şumudică, în cazul în care rezultatele giuleştenilor sunt slabe.

„Dacă am juca un fotbal foarte slab și am lua 9 bătăi, nu știu dacă ar vrea Marius să rămână. Eu am mare încredere în el, l-am dorit. Echipa arată foarte bine, sunt mulțumit de Marius și staff-ul lui. Sper să rămână și sezonul viitor, nu m-am gândit niciun moment că aș vrea să plece.

Poate el a interpretat altfel decât am declarat. Ca să fie clar, îmi doresc să rămână și anul viitor, să continuăm cu el și să mergem în cupele europene”, a declarat Marius Şumudică pentru primasport.ro.