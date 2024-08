Marius Şumudică, nemulţumit după debutul de vis de la Rapid: "Nu se poate să nu faci asta!" Mesaj pentru Lennon: "Nu sunt ironic" - Antena Sport

Chiar dacă a câştigat la debutul la Rapid, Marius Şumudică a fost şi nemulţumit din cauza ratărilor jucătorilor săi. Rapid a obţinut prima victorie a sezonului. Paşcanu şi Rareş Pop au marcat golurile victoriei.

Rapid a condus cu 2-0, prin golurile lui Paşcanu şi Rareş Pop, şi părea că va obţine o victorie fără emoţii. Golul lui Teixeira a aruncat în aer finalul de meci. Siegist a avut mai multe parade în final, iar Rapid a obţinut prima victorie a sezonului. Şumudică i-a mulţumit şi lui Neil Lennon pentru munca depusă.

Marius Şumudică, nemulţumit după debutul de vis de la Rapid

„Un teren greu, stadionul plin. Mulţumesc jucătorilor, este foarte important. Veneau după multe semieşecuri şi eşecuri. Nu puteam decât să lucrez la mentalul lor. Sunt şi bucuros şi supărat, că nu se poate să închidem meciul la ocaziile pe care le-am avut. Dar le mulţumesc jucătorilor, suporterilor şi ţin să îi mulţumesc şi fostului antrenor care, chiar dacă nu a reuşit să obţină rezultatele dorite, pentru că eu ştiu să fii antrenor străin într-o altă ţară.

Și țin să mulțumesc și fostului antrenor, este un om care a fost primit cu o oarecare ostilitate. Nu e ușor să antrenezi într-o țară străină. Și nu o spun cu ironie sau nu o spun cu ironie.

Şi în continuare am avut blocaj mental, la 1-0 am făcut pasul înapoi. Nu se poate să ai 3-4 ocazii la 2-0 şi să nu omorâm meciul. A jucat inima, cu injecții. Nu a mai putut, să vedem cum îl putem recupera. Eu îi iubesc pe toți, suntem o armată, eu sunt căpitanul și răspund, dar sunt la inima mea toți. O să le vină rândul tuturor. Asta înseamnă sacrificiu, dar nu îl iubesc doar pe Săpunaru, îi iubesc pe toți. Cuvintele sunt de prisos, nu mi le găsesc. Am venit acasă și am reușit să câștig. Să creadă că pot mai mult, încă sunt departe de ceea ce putem face. „, a spus Marius Şumudică la digisport.ro.