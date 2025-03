Marius Şumudică, nou comportament golănesc! Cum a fost surprins în drum spre vestiare, la finalul derby-ului Rapid - FCSB 0-0 - Antena Sport

Marius Şumudică a continuat războiul cu FCSB şi după finalul derby-ului de pe Arena Naţională. După ce a fost chemat de galerie să îşi înjure rivala, Marius Şumudică i-a instigat la rândul lui pe fanii Rapidului să scandeze împotriva campioanei.

În drum spre vestiare, după ce le-a transmis că sunt zero în comparaţie cu galeria Rapidului, Şumudică a ridicat mâinile în aer spre tribuna rapidistă pentru a-i încuraja pe giuleşteni să îşi înjure din nou rivala.

Marius Şumudică, gesturi golăneşti la adresa galeriei FCSB

Apoi, Şumudică a fost surprins făcând un gest cu ambele mâini către Peluza Nord, unul prin care lasă să se înţeleagă că s-a săturat de ultraşii lui Gheorghe Mustaţă.

Lupta lui Şumudică cu suporterii FCSB a continuat şi la conferinţa de presă. Acesta a ţinut să sublinieze faptul că Peluza Sud, galeria care susţine Steaua, e peste fanii care susţin clubul lui Gigi Becali şi că FCSB nu este adevărata Steaua, ci echipa Clubului Sportiv Al Armatei.

„Vreau să felicit fanii care au fost incredibili şi au demonstrat, din nou, că sunt numărul 1 de departe. Dacă vă referiţi la gestul pe care l-am făcut la sfârşit când am fost insultat de galeria lor, le-am arătat că sunt zero şi că astăzi au fost zero în faţa fanilor mei şi vor rămâne zero, pentru că ei sunt cetăţeni săracii.