Marius Şumudică, prima reacţie după ce şi-a anunţat demisia de la Rapid: "Am vrut să fie linişte" - Antena Sport

„Mesajul meu a fost clar. Am vrut să plec, să întrerup contractul. Mai sunt şanse şi în momentul de faţă, se joacă, sunt 15 puncte în joc. Am considerat că din dragoste pentru acest club, pe care nu pot să o dau la o parte, am vrut să fac un şoc la echipă, să iau presiunea asupra mea şi să fie linişte.

Am venit cu inima deschisă, atât am putut să fac. În opinia mea, mai mult decât anul trecut. E adevărat că există nemulţumiri din partea multor persoane. Mi-am asumat, am vrut să fac pasul respectiv şi asta a fost. Am transmis mesajul echipei, echipa a reacţionat. Au venit 8-9 jucători şi mi-au spus că nu e vina mea, că ei îşi asumă şi că vor lupta până la capăt. Asta e simpla povestioară, un capitol.”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă.

Elias Charalambous a răbufnit când a fost întrebat de Marius Şumudică, înainte de Rapid – FCSB

Elias Charalambous a răbufnit, când a fost întrebat despre situaţia lui Marius Şumudică de la Rapid. Antrenorul FCSB-ului a fost deranjat de faptul că i-au fost adresate prea multe întrebări legate de rivali.

„(Acum ei au jucat din 3 în 3 zile, cum e această situaţie) E la fel, ne interesează doar echipa noastră, nu ştiu cum va fi adversarul, cum s-a pregătit. Sper să ne antrenăm bine în aceste zile şi suntem concentraţi pe meci.