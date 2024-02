Marius Şumudică, "secretul" lui Denis Drăguş pentru sezonul de vis: "Dacă-l întâlneam acum trei ani, eram în altă parte!" - Antena Sport

Reclamă

Internaţionalul român a oferit detalii despre modul de lucru al lui „Şumi”, dezvăluind că acesta are calităţile lui aparte, care nu se pot învăţa la şcolile de antrenori. Drăguş a mărturisit că Şumudică ştie cum să vorbească cu jucătorii săi, acest fapt contând enorm pentru încrederea fotbaliştilor.

„E cel mai bun sezon din carieră și e abia trecut de jumătate. Ca cifre, e deja cel mai bun. Secretul este Șumi, care mi-a dat o încredere enormă, exact ce aveam nevoie în acest moment al carierei mele. Vorbeam cu el și îi spuneam că, dacă îl întâlneam acum trei ani, acum poate eram în altă parte. Mă bucur oricum, că niciodată nu este prea târziu. Mă bucur că l-am întâlnit și că lucrez cu el.

Reclamă

Are ceva ce nu poate fi învățat, ceva ce nu poate fi antrenat în școli sau la Licențe Pro. E ceva ce este doar al lui. Știe cum să discute cu jucătorul, pe ce ‘butoane’ să apese. Mă simt extraordinar și un mare merit îl are el. Am mai avut momente bune, dar niciodată nu am avut continuitate și atâta încredere din partea antrenorului.

Cred că este doar meritul lui Șumi. Campionatele Belgiei și Turciei sunt similare ca ritm, ca intensitate, ca valoare a jucătorilor. Am avut momente bune și în alte campionate, însă apoi am ieșit din echipă. Acum am primit încredere în continuare. Șumudică știe cum să vorbească, este un om senzațional”, a declarat Denis Drăguş, conform digisport.ro.

Marius Şumudică i-a cucerit pe turci, după ultimul meci la Gaziantep

Marius Şumudică i-a cucerit pe turci, după ultimul meci la Gaziantep. Formaţia antrenorului român a învins-o cu scorul de 3-1 pe Istanbulspor, în ultima etapă, şi a pus astfel capăt unei serii de şapte meciuri consecutive fără victorie în campionat.

Reclamă 4 / 0/3

Denis Drăguş, cu o „dublă”, şi Deian Sorescu i-au adus toate cele trei puncte lui Marius Şumudică, în partida din etapa a 25-a din Superliga Turciei. După victoria cu Istanbulspor, fanii lui Gaziantep au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Marius Şumudică. Graţie celor trei puncte acumulate, formaţia antrenorului român a ieşit, pentru moment, din „zona roşie” a clasamentului din Turcia. „Șumudică a câștigat în sfârșit trei puncte”, ”E necesar să continuăm cu Șumudică până la finalul acestui an. E un om ambițios. Nu va retrograda” şi ”Dacă Gaziantep rămâne în prima ligă, Șumudică va fi actorul principal”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii lui Gaziantep, pe Twitter, conform sport.ro, după victoria din ultima rundă.

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...