Mihai Rotaru, discurs furios la adresa arbitrajului: "Domnul Bîrsan îi plângea de milă lui Coman pe teren!" - Antena Sport

Mihai Rotaru a avut discurs furios la adresa arbitrajului, după ce FCSB a deschis scorul după un penalty acordat cu ajutorul VAR. Finanţatorul celor de la Universitatea Craiova a făcut referiri şi la viitorul lui Ivaylo Petev.

Mihai Rotaru spune că FCSB nu trebuia să primească penalty în derby-ul cu Universitatea Craiova şi a acuzat că Marcel Bîrsan a judecat diferit anumite faze.

„Putem să ne ascundem în spatele cifrelor. Ne aşteptam mult mai mult de la acest început de campionat. Suntem frustraţi pentru că eu consider că nu au fost mai buni decât noi. A fost un penalty din mai multe contre. Am avut un galben la Badelj, care s-a dat corect în minutul 1. Am fost mai multe faulturi din partea celor de la FCSB. Am văzut că domnul Bîrsan îi plângea de milă lui Coman pe teren. Ne-am dorit să îi urcăm pe garduri în acest meci. Sunt de acord cu Petev. Puteam să înscriem 2-3 goluri la ocaziile lui Mitriţă, la Markovic.