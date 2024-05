Mihai Rotaru, mesaj războinic pentru Gigi Becali: "Putem lua titlul cu Gâlcă!" De ce nu se gândeşte la Champions League - Antena Sport

Sperăm să fim noi ăia, dar în acest moment nu poţi să pui obiectiv unui antrenor român la o echipă românească grupele Champions League. Trebuie luate pas cu pas. Un Conference League, un Europa League, iar după doi-trei ani de zile, cu un culoar favorabil, grupele Champions League. Noi am ratat grupele Conference League pentru că am avut ghinion.

Am luat roşu când am dominat clar. Am condus acolo în minutul 105, apoi am pierdut la penalty-uri”, a spus Mihai Rotaru la fanatik.ro.

Mihai Rotaru a recunoscut, chiar înainte de Universitatea Craiova – FCSB, ce obiectiv trebuie să îndeplinească Costel Gâlcă în acest sezon. Oltenii se luptă cu CFR Cluj şi Farul pentru calificarea în cupele europene.

Patronul grupării din Bănie a dezvăluit că îşi doreşte cu orice preţ clasarea pe locul secund în Liga 1. Alb-albaştrii sunt la egalitatea de puncte cu CFR Cluj şi au cu două puncte mai mult decât echipa lui Gică Hagi.

Costel Gâlcă este în faţa meciului cu FCSB, echipă pe care a ajutat-o să câştige ultimul titlu, în 2015. Roş-albaştrii tocmai au „spart gheaţa” şi şi-au asigurat matematic primul loc în Liga 1.

”Noi ne dorim să fim vicecampioana României, ne-am dorit să fim campioana României, dar am ieșit din această cursă. Acum da, vrem să fim vicecampioni. Este o luptă de care pe care, dar nu e vorba doar de locul doi, e vorba de podium și poate fi vorba și de locul patru în ceea ce înseamnă cupele europene”, a declarat Mihai Rotaru.

