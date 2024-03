Mihai Rotaru, reacţie fabuloasă după ce Marius Şumudică a spus că i-a promis că va fi viitorul antrenor al Universităţii Craiova - Antena Sport

„(n.r:Dacă îţi vine o ofertă, nu te-ai duce?) Mi-a scris un preşedinte de club şi mi-a zis că tu zici că ai problemele pe care le ai, dar dacă vine o ofertă te duci.

Eu n-am stat o lună acasă. Nu dorm înainte de meci, după meci. Am cel mai bun staff din România. Mi-a fost greu să îi ţin lângă mine.

(n.r.: despre revenirea la o echipă din Liga 1) În momentul de faţă nu mai contează banii pentru mine. E clar că nu vin de pe stradă şi nu o să accept să îmi dai 5 mii, 7 mii. Dacă văd că ai un proiect ok, că putem să facem performanţă.

Îmi doresc să merg în străinătate, am contacte. Cred că voi pleca în Golf, la ce contacte am.

Şi în România, dacă e un proiect ok la vară. Nu m-aş duce la o echipă la care să am 5 spectatori în tribune. M-aş duce la o echipă din primele 6.