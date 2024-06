Mihai Stoica, anunţ de ultimă oră despre Andrei Vlad! Ce se întâmplă cu "Messi al portarilor" - Antena Sport

„Viitorul meu este incert, îmi doresc să joc, asta am declarat mereu, sunt aici, am contract până în iarnă, îl respect și după vom vedea ce se va întâmpla. Vorbiți cu conducerea echipei de oferte. Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit, nu înseamnă că am acceptat. Sunt perioade dificile în cariera unui sportiv, dar asta este”, a spus Andrei Vlad, după Rapid – FCSB 2-0.