Mihai Stoica, atac la adresa arbitrajului după U Cluj - FCSB 0-0: „De ce găsesc explicații? Trebuiau să rămână în 10” - Antena Sport

„Deşi am avut 5 jucători bolvani, vreo 5 absenţi, am dominat jocul tot meciul. Eu sunt mulţumit. Eu sunt mulţumit de 7 puncte, nu de 8. Nu am zis că nu am nicio emoţie când sunt în faţă. Azi erau 5 jucători răciţi pe teren.

A fost şi Coman, Olaru, a fost şi Tavi răcit. Şi Şut a fost răcit. Jumătate de echipă. Coman abia a intrat, nu şi-a revenit. Coman a luat 5 zile antibiotic. Băluţă nu a putut deloc. În aceste condiţii trebuie să vedem jocul nostru cu U Cluj şi jocul altor echipe”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.