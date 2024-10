Mihai Stoica, concluzii dure după ce FCSB a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie cu Rapid: "Efectiv, ne-am făcut de râs!" - Antena Sport

Mihai Stoica a tras concluzii dure după ce FCSB a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie cu Rapid. Oficialul celor de la FCSB a spus că marea problemă nu e că echipa a pierdut la Rangers, ci faptul că nu a reuşit să câştige derby-ul cu Rapid.

FCSB a ajuns la 7 meciuri consecutove fără victorie în faţa Rapidului, iar Mihai Stoica s-a arătat nemulţumit de acest aspect. Mihai Stoica nu a uitat nici de acel 0-4 cu rivala din Giuleşti.

Mihai Stoica, concluzii dure după ce FCSB a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie cu Rapid

„Nemulţumit, dar nu de faptul că am pierdut cu Rangers, ci că n-am bătut-o pe Rapid. Meciul ăsta nu face parte din seria pe care am încheiat-o cu Rapid, cred eu. Două meciuri nu prea se pun, 1-5 după ce am pierdut şansa la campionat, iar anul trecut, la fel. Rămân patru meciuri în care, cu excepţia acelui 2-2 de anul trecut, care a fost ok, că ne-am securizat titlul… Dar ne-am cam făcut de râs. Ne-a bătut un Rapid fără atacanţi, când Papeau a făcut ce a vrut cu noi, apoi am pierdut 4-0. Efectiv ne-am făcut de râs.

Acum, ei au avut două ocazii mari, poate chiar trei cu cea a lui Emmers, pe când noi am avut o presiune continuă şi am fost mulţumit de cum am jucat, mai ales de cum au jucat Octavian Popescu şi David Miculescu.

Miculescu a jucat 10 minute vârf, după care a jucat atacant lateral dreapta, aşa s-a discutat de la început. Şi noi am avut… Siegrist nu a fost pus la mare încercare. Cred că Popa a avut o ocazie mare la pasa genială a lui Octavian Popescu, nimeni nu are această pasă în fotbalul mondial cu exteriorul şi nu e singura pasă pe care a dat-o acum. De când a revenit şi-a recăpătat forma sportivă” , a spus Mihai Stoica la primasport.ro.