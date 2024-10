Gigi Becali a numit jucătorul care l-a dezamăgit în FCSB - Rapid 0-0: "Nu e ce am crezut! Asta e situaţia" - Antena Sport

Gigi Becali a numit jucătorul care l-a dezamăgit în FCSB - Rapid 0-0: "Nu e ce am crezut! Asta e situaţia"

Gigi Becali a numit jucătorul care l-a dezamăgit în FCSB – Rapid 0-0. Campioana României a remizat pe Arena Naţională în derby-ul cu echipa antrenată de Marius Şumudică. După acest egal, FCSB se află pe locul 6, cu 20 de puncte, în timp ce Rapid este pe locul 10, cu 17 puncte.

În ciuda rezultatului de egalitate obţinut duminică seară, Gigi Becali a declarat că nu este nemulţumit de punctul obţinut.

Patronul celor de la FCSB a fost încântat de faptul că echipa sa a atacat şi le-a pus probleme giuleştenilor, dar a subliniat cât de mult a contat absenţa lui Daniel Bîrligea. Fostul atacant de la CFR Cluj a fost suspendat din cauza cumului de cartonaşe galbene. În repriza a doua a fost introdus Daniel Popa, dar atacantul adus de la U Cluj nu l-a impresionat pe patronul de la FCSB. În schimb, printre remarcaţii lui Becali s-au numărat Octavian Popescu şi David Miculescu:

„Nu sunt nemulţumit pentru că, dacă joacă echipa, nu ai de ce să fii nemulţumit. S-a jucat numai într-o parte, mingea numai la noi, cum mă aşteptam. Numai că vezi, dacă nu ai un atacant, se întâmplă ce s-a întâmplat.

S-a simţit mult absenţa lui Bîrligea. L-am băgat pe Popa, nu prea e… nu e ce am crezut eu. Şi atunci asta e situaţia. Până la urmă hai să ne mulţumim, e un punct în plus. Rapid rămâne la distanţa aia. Într-un fel e bine. Echipa a jucat, un punct am luat.