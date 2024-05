Mihai Stoica, dezvăluire în premieră despre Elias Charalambous: "Spun ceva ce oamenii nu ştiu! Asta a făcut!" - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut o dezvăluire în premieră despre Elias Charalambous. MM a mărturisit că antrenorul cu licenţă PRO de la FCSB a mers la un schit de pe Muntele Athos, imediat după ce roş-albaştrii au câştigat titlul în Liga 1.

Elias Charalambous este antrenorul care i-a adus FCSB-ului primul titlu, după o pauză de nouă ani. Cipriotul este pe placul lui Gigi Becali, patronul echipei anunţând deja că e gata să-i mărească salariul cipriotului.

Mihai Stoica, dezvăluire în premieră despre Elias Charalambous

Mihai Stoica a oferit detalii desore momentul în care Elias Charalambous a fost adus la FCSB. MM a dezvăluit că oficialii roş-albaştrilor nu au găsit un antrenor român, care să se plieze pe cerinţele de la echipă, astfel că au ajuns la varianta aducerii unui tehnician străin.

MM a mărturisit că Gigi Becali a fost imediat de acord cu propunerea, şi faptul că Elias Charalambous este credincios, nu a contat atât de mult pentru latifundiarul din Pipera, deoarece în echipă are şi jucători musulmani. În acest context, Mihai Stoica a dezvăluit şi cum a sărbătorit tehnicianul cipriot câştigarea titlului.

„După ce a plecat Nicolae Dică, am beneficiat de dispensă și am mers cu Pinti foarte bine. A trebuit să aducem o Licență. Am realizat că nu putem. Trebuie să aducem antrenor. Cum nici Oleg Protasov nu era un nume atunci când l-am adus în 2005, așa l-am adus pe Elias. Când Gigi mi-a zis ‘Bine, mă, Ok! Adu un străin!’, i-am spus că nu avem antrenor în România care să fie ce vrem noi. Cu tot respectul pentru antrenorii din România. Am vorbit cu un impresar care este foarte apropriat și de Răzvan Lucescu, Iorgos Fougias.