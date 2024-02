„Au probleme!” Semnal de alarmă pentru Gigi Becali și FCSB, după ultimul meci: „Nu privesc cu ochi buni!” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Balint a transmis că FCSB are mari șanse să câștige primul titlu după nouă ani, însă a subliniat că roș-albaștrii au mai fost aproape să devină campioană și în sezoanele trecute, însă s-a încurcat pe final.

„Ca echipă, din păcate nu există nicio echipă care să aibă constanță. Sigur, FCSB are un joc spectaculos în multe momente, dar au și ei problemele, plus faptul că acolo se fac lucrurile altfel decât sunt normale în fotbal, lucrul ăsta nu mă face să privesc cu ochi buni.

Mi-aș dori să fie un club mai organizat, antrenorii să antreneze, patronii să conducă bine clubul, asta ar fi frumos.

Are șanse mari să ia campionatul în acest an, dar a avut în fiecare an și din păcate a dat cu piciorul pe final”, a declarat Gabi Balint, conform sport.ro.

Persoana de la FCSB cu care vorbeşte Becali în timpul meciurilor

Mihai Stoica nu s-a mai ferit şi a spus că el este persoana de la FCSB care vorbeşte şi de 10 ori cu Gigi Becali la telefon în timpul meciurilor. Mai mult, acesta a spus că discută cu patronul de la FCSB schimbările care se fac la echipă.

Mihai Stoica spune că Becali stă acasă şi îl sună şi de 10 ori în timpul meciurilor celor de la FCSB. MM a recunoscut că discută tot cu patronul, inclusiv primul 11 şi schimbările făcute. „Noi avem discuţii… Eu vorbesc de 10 ori la telefon, în timpul meciului, cu Gigi, care stă acasă şi se uită la meci. Nu cred că există un patron care să nu fie la meci şi să nu fie interesat de ce se întâmplă. Vorbim prea mult de chestiile astea. Noi discutăm absolut orice se face la echipă, schimbări, primul 11. Se discută toate, non-stop!„, a dezvăluit Mihai Stoica la orangesport.ro. Mihai Stoica a dezvăluit şi un episod în care l-a convins pe Gigi Becali să se facă schimbarea pe care o dorea. „La meciul cu Craiova, de anul trecut, nu mai putea Coman, şi a zis el să intre Rădăslăvescu, am zis ok, dar dacă ar intra Pantea şi trece Sorescu în partea stângă, Radaslăvescu n-a jucat acolo. E 1-0… încă avem probleme. A zis bine mă, bravo, a intrat Pantea. O dau şi eu pe asta că a ieşit bine (n.r. râde)‘, a mai spus Mihai Stoica.

