Mihai Stoica, răspuns dur pentru atacantul care a spus că nu ar veni niciodată la FCSB: "Nu l-a chemat nimeni!" - Antena Sport

Dugandzic a mai declarat că, peste cinci ani, lucrurile nu mai sunt la fel, și ar putea lua în calcul varianta de a semna cu rivala giuleștenilor.

„Pfff! Nu cred că aș veni la FCSB! Din prima zi în care am venit la Rapid am simțit că e ceva unic. Ce am simțit și încă simt nu poate fi descris. M-am simțit foarte bine și, așa cum se zice, Rapidul îți intră în suflet și nu mai iese. 99% n-aș accepta, pentru că nu pot!