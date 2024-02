Mircea Rednic a ajuns de urgență la spital! Comunicatul oficial al celor de la UTA: "A simţit o uşoară stare de ameţeală!" - Antena Sport

Fabry a marcat golul victoriei în meciul cu Voluntari şi s-a răfuit cu Mircea Rednic

Andrej Fabry a marcat golul victoriei în FC Voluntari – UTA, scor 0-1, şi s-a răfuit cu Mircea Rednic. Mijlocaşul slovac a intrat în minutul 71 şi a înscris singurul gol al arădenilor 6 minute mai târziu. Imediat după ce a trimis mingea în poartă a „aruncat” cuvinte dure spre propriul antrenor. Au fost imagini incredibile.

Rednic a fost surprins de camerele TV în timp ce şi-a stăpânit cu greu nervii. A folosit şi el cuvinte greu de reprodus şi a fost ţinut de membrii staff-ului.

La conferinţa de presă, Mircea Rednic a dezvăluit că a făcut pace cu Fabry şi a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat. „Puriul” a recunoscut că a purtat o discuţie cu jucătorul său.

„(Reporter: Aţi câştigat, dar după gol ce s-a întâmplat? Striga ceva spre bancă…) Striga. Cine ştie, îi era dor de mine… eu vreau jucători de ăştia care sunt supăraţi când nu joacă.

El nu are de ce să se simtă neîndreptăţit. Mi-am pus şi presa în cap, am zis că e cel mai bun număr 10. Are calitate, susţin că e unul dintre cei mai buni jucători pe care îi are UTA, dar trebuie să creadă şi el. Nu mă deranjează, am atât de multă experienţă. Ştiţi cum sunt la nervi.

(Reporter: Aţi fost un pic greu de ţinut) Da, mă cunoaşteţi şi voi, dar acum totuşi am experienţă să gestionez momente de astea. A venit la mine şi-a cerut scuze. Dar a spus că pe el era supărat. N-a făcut o partidă bună meciul trecut… nu numai el, cât şi Marcelo. Vreau reacţii de felul acesta”, a declarat Mircea Rednic la conferinţa de presă.