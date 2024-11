Mircea Rednic a criticat arbitrajul, după Rapid - UTA 2-0: "Nu poţi să dai un aşa penalty"! Jucătorul pe care l-a luat la ţintă - Antena Sport

Să nu exagereze (n.r: Popică). Un pic mai multă modestie.

Au fost două momente în care Rapidul a profitat.

(n.r: despre atmosfera din Giuleşti) Atmosferă bună, au şi tras de timp. Ei îşi urmăresc interesul, 3 puncte. Noi am jucat, am pasat, am ajuns până în 20 de metri, dar acolo, la ultima pasă, aceasta nu a fost cea mai bună.

Mircea Rednic, replică acidă pentru Marius Şumudică

Mi s-a părut o diferenţă între Rapid şi Dinamo. Trebuie să dai multe goluri să câştigi aici. Nici n-am avut mari ocazii. Cu Dinamo am mai avut. Atacantul a făcut diferenţa. În momentele grele au dat mingea pe el (n.r.: pe Boupendza), că doar aşa au jucat, şi el a ţinut de minge.

Campionatul e foarte strâns. Câştigi două meciuri, eşti în zona de play-off. Pierzi două meciuri, eşti în afara play-off-ului.

Şumudică a zis şi de Rareş că nu are nicio şansă şi meciul următor a intrat şi a dat gol”, a spus Mircea Rednic pentru digisport.ro după Rapid – UTA 2-0.

Meciul Rapid – UTA 2-0, din etapa a 16-a a Ligii 1, a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro. În urma acestei victorii, giuleştenii au urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 23 de puncte după 16 etape.