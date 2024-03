Mircea Rednic, concluzie amară pentru Adrian Mititelu după ce a învins-o pe FCU Craiova: "Aici este marea problemă!" - Antena Sport

Reclamă

Păcat că nu au stabilitate la nivel de banca tehnică. Adrian Mititelu pune foarte multe suflet şi face eforturi financiare foarte mari, dar aici cred că este o problemă.

(n.r.- despre şansele la play-off) Chiar îmi pare rău că ajungem la mâna celorlalte echipe. Sprijinul suporterilor a contat. Le mulţumesc din suflet şi sper să fie în continuare alături de echipă. Este care pe care. Este şansa noastră şi trebuie să o jucăm.

Multe lume şi-a dat cu părerea la început, că retrogradăm. Au fost situaţii în primele etape în care nu am putut alinia 20 de inşi pe foaia de joc. Mă bucur că cei care au plecat au plecat cu salariile la zi. Ne-am descurcat. Nu uitaţi că a fost o perioadă destul de lungă în care nu am jucat aici (n.r. la Arad). Sunt sigur că mai puteam avea câteva puncte în plus.

S-ar putea să am (n.r. o primă de play-off) şi o mărire de salariu şi jucătorii. Mai e un meci, care e foarte important. Nu e uşor. Dinamo este mult mai solidă decât cum era la început. Acum este total diferit. Kopic este un antrenor cu eperienţă. Am avut trei meciuri într-o săptămână, care nu au fost deloc uşoare”, a declarat Mircea Rednic pentru orangesport.ro.

UTA – FCU Craiova 3-2. Victorie importantă pentru Mircea Rednic

UTA Arad a învins-o pe FCU Craiova cu scorul de 3-2 (2-2), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 29-a a Ligii 1.

Arădenii au deschis scorul printr-un şut al portughezului Joao Pedro (13), din afara careului, dar echipa din Bănie, condusă de pe banca tehnică de interimarul Valentin David, a egalat prin argentinianul Juan Bauza (22), cu o lovitură de cap la centrarea lui William Baeten. Claudiu Micovschi (28) a readus echipa antrenată de Mircea Rednic în avantaj, însă la pauză scorul a fost egal, 2-2, Andrei Dragu (42), venit recent de la FC Botoşani, marcând primul său gol pentru „alb-albaştri". Slovacul Andrej Fabry a marcat golul victoriei pentru UTA, din penalty (63), anunţă agerpres.ro. Cu acest succes, UTA a urcat pe loc de play-off. Arădenii au o singură înfrângere în ultimele şapte etape, cinci victorii şi un egal. FCU Craiova a obţinut un singur punct în ultimele cinci etape, iar în ultimele opt etape are o victorie şi un egal. UTA s-a impus şi în tur cu acelaşi scor, 3-2. Au marcat: Joao Pedro (13), Claudiu Micovschi (28), Andrej Fabry (63 – penalty), respectiv Juan Bauza (22), Andrei Dragu (42). Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Mihai Marius Marica (Bistriţa); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) – CCA, Florina Bătrânu (Timişoara) – LPF

