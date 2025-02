Mircea Rednic şi-a anunţat plecarea de la UTA: "Aşa presiune e de parcă doar în Champions League aţi jucat! Doar pe Messi l-aţi avut aici" - Antena Sport

Mircea Rednic este foarte supărat! Tehnicianul în vârstă de 62 de ani a anunţat că o va părăsi pe UTA Arad la finalul sezonului.

La conferinţa de presă de după înfrângerea de acasă cu Sepsi, Mircea Rednic a transmis că nu mai suportă presiunea de la UTA şi se va despărţi de arădeni după ce îi va salva iar de la retrogradare.

Mircea Rednic, furibund la conferinţa de presă: „M-am săturat, salvez echipa şi plec”

„Mai sunt mulți care spun să jucăm cu juniori. Fraților, de ce nu vedeți realitatea, juniorii pe care i-am trimis să joace la o echipă de liga a doua de la retrogradare ni i-au dat afară, nu avem unul care să se impună acolo, ce vreți să facem? Obiectivul nostru e să salvăm echipa și asta îmi doresc, să salvez echipa și să plec, să îmi văd de drumul meu, că m-am săturat! Așa presiune e la echipa asta de parcă spui că doar în Champions League ați jucat, doar pe Messi l-ați avut aici.

Mabea – toată lumea l-a înjurat, dar s-au uitat meciurile bune pe care le-a făcut. Dar aici așa e, trebuie să jucăm foarte bine că altfel publicul ne taxează. Nu am avut cu cine să joc la mijloc, l-am tras pe Omondi, dar nu a fost ce trebuie, era prea mare bulevard. Mihai trebuia, săracul, să alerge pentru toată lumea, nu am avut ce să fac, de asta l-am băgat pe Cristea fundaș dreapta și pe Tsouka la mijloc.

„Nu am soluţii, unii nu ar trebui să stea nici pe bancă”

Nici din ăștia tineri să bag nu am avut, la acest meci am fost total descoperiți. E greu cu echipa asta să aducem un plus, noi nu am adus niciun plus, în afară de Tzionis, nu am fost mulțumit. Dar nici nu pot să îi cer lui Cristea mai mult, în schimb lui Ghezali pot să îi cer, dar văd că nu înțelege nici el. E supărat că nu joacă, dar când intri pe teren trebuie să ajuți echipa, să faci diferența. Nu am soluții, mai sunt câțiva care nu ar trebui să stea nici măcar pe bancă, ci în tribună”, a spus Mircea Rednic la conferinţa de presă, potrivit sportarad.ro.