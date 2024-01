Motivul pentru care Damjan Djokovic a ales să semneze cu Rapid! Primele declaraţii ale mijlocaşului, după transferul în Giuleşti - Antena Sport

Reclamă

Djokovic a mai declarat că Rapid este o nouă provocare pentru el, fiind a treia mare echipă din Liga 1 la care evoluează, după CFR Cluj şi FCSB.

„Asta e la fotbal, se mai așteaptă uneori să faci un transfer. Mă bucur că am venit aici. E o provocare nouă. Încercăm să ne atingem obiectivele.

E frumos să joci. În ziua de azi e greu să rămâi toată viața la o echipă. Am fost la două echipe mari din România, iar acum am ajuns la a treia, care are ambiții foarte mari. Asta m-a motivat cel mai mult să vin aici.

Pe hârtie poți să spui multe lucruri frumoase, la fotbal vorbești pe teren. Echipa a avut ghinion în ultima lună și jumătate.

Eu am venit să muncesc, să mă pregătesc. Aflăm în 12 zile cine suntem și ce facem. Eu sunt bine, m-am odihnit bine. Încerc să am o viață sănătoasă de fotbalist”, a declarat Damjan Djokovic, într-un interviu pentru Rapid TV.

Dan Şucu, ameninţare fără precedent pentru Gigi Becali după ce l-a transferat pe Djokovic Dan Şucu a lansat ameninţare fără precedent pentru Gigi Becali după ce l-a transferat pe Djokovic. Acţionarul majoritar al Rapidului a spus că echipa sa va continua să câştige derby-urile cu FCSB cu jucătorii pe care Becali i-a dat afară. „Ne-am luat un jucător esențial pentru obiectivul nostru, locul 1-3 și de ce nu titlul de campioană a României. Vreau să transmit un mesaj public și vreau să-i spun domnului Becali că ceea ce spune dumnealui, că Rapidul nu are cum să ia titlul cu jucătorii la care renunță FCSB, este o teorie falsă. Am bătut FCSB și cu Oaidă și cu Iulian Cristea, fotbaliști veniți de la FCSB și suntem ferm convinși că o să batem FCSB și cu Djokovic, adică tot cu fotbaliști veniți de la FCSB. Domnul Becali s-a înșelat. Acești fotbaliști sunt de mare valoare. Djokovic este un fotbalist fantastic, un fotbalist cu adevărat de rasă și îmi doresc foarte tare să batem FCSB mai departe cu jucători veniți de-acolo. Totul, pentru a-i demonstra domnului Becali că nu a avut dreptate. De-abia aștept să celebrăm victoriile alături de Djokovic, Cristea sau Oaidă împotriva FCSB-ului și să-i demonstrăm încă o dată lui Gigi Becali că a greșit„, a spus Dan Şucu la fanatik.ro.