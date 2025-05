Motivul pentru care Dinamo ezită să accepte oferta lui Gigi Becali pentru transferul lui Dennis Politic - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că a luat deja legătura cu Andrei Nicolescu, pentru a se interesa de situaţia lui Dennis Politic. Patronul campioanei a declarat că încă nu a făcut o ofertă concretă pentru mijlocaşul lui Dinamo, urmând să aştepte finalul sezonului.

„L-am sunat pe Andrei Nicolescu și am vorbit cu el despre Politic. Vedem, stați să terminăm campionatul. Nu am făcut nicio ofertă oficială în acest moment pentru el. Nu am negociat nimic”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Dennis Politic s-a accidentat în meciul tur cu FCSB din play-off şi are şanse mici să mai evolueze până la finalul sezonului. Mijlocaşul de 25 de ani a fost jucător de bază la Dinamo, în această stagiune, bifând 24 de partide şi reuşind să marcheze şase goluri.