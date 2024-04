"Ne-am chinuit! / E o victorie meritată"! Jucătorii de la CFR Cluj, reacții împărțite după victoria cu Sepsi - Antena Sport

Sunt momente în care ne este greu. În seara asta ne-am chinuit, dar contează cele 3 puncte.

O să dau tot pentru club, pentru oraș, indiferent de antrenorul care va fi pe bancă. Le mulțumesc acum antrenorilor care sunt aici. Îmi place provocarea asta, să fiu mai bun”, a spus Mogoș.

Mario Camora: „E o victorie meritată”

Mario Camora, veteranul din apărarea CFR-ului, este de părere că victoria din meciul cu Sepsi este importantă, chiar dacă a fost una chinuită. Acesta a ținut să îi laude și pe adversari și a remarcat modul în care aceștia s-au apărat.

„Era păcat să nu câștigăm acest meci. S-au apărat foarte bine, ăsta e meritul lor. Au fost niște gladiatori adevărați. Dar e norocul nostru că am dat gol la ultima fază.

Era obiectivul nostru, să câștigăm și să urcăm pe locul 2. La câți oameni au avut în minus au trebui să se ajute unul pe celălalt. S-a văzut asta și pe final, mult timp nu am reușit să îi atacăm, iar ei puteau înscrie.

E o victorie meritată totuși, chiar dacă am avut 2 jucători în plus. E o victorie importantă pentru noi, am câștigat 3 puncte.

O să fie niște meciuri foarte grele, trebuie să lucrăm bine în această săptămână.”, a spus Mario Camora.