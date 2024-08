"Ne vom duce sus" Rivaldinho, reacţie fermă după ce a marcat o "dublă" în Farul - Hermannstadt 3-2! Ce a spus despre Denis Alibec - Antena Sport

Rivaldinho, reacţie fermă după ce a marcat o "dublă" în Farul - Hermannstadt 3-2 Rivaldinho / Profimedia Rivaldinho a oferit o reacţie fermă, după ce a marcat o „dublă” în duelul dintre Farul şi Hermannstadt, încheiat cu scorul de 3-2. Atacantul a transmis că echipa sa se va lupta pentru primele locuri, în acest sezon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Farul a scăpat de ultimul loc din Liga 1, după victoria cu Hermannstadt. Constănţenii s-au impus cu 3-2, după „dubla” lui Rivaldinho şi golul superb marcat de Grigoryan. Rivaldinho, reacţie fermă după ce a marcat o „dublă” în Farul – Hermannstadt 3-2 Rivaldinho a tras concluziile, după ce a Farul a învins-o la limită pe Hermannstadt. Acesta a transmis că echipa a avut emoţii pe final, după ce sibienii au redus din diferenţă, însă în cele din urmă cele trei puncte au rămas la Constanţa. Totodată, Rivaldinho s-a declarat bucuros pentru faptul că Denis Alibec a revenit la Farul. Atacantul naţionalei a început ca rezervă duelul cu Hermannstadt, însă a fost trimis în joc de Gică Hagi în minutul 63, în locul lui Gabi Iancu. „Sunt foarte fericit că am marcat. Am avut puţine emoţii la sfârşit, dar asta e. Ei au încercat să egaleze, dar e important că cele trei puncte au rămas la Constanţa. Treaba noastră e doar să ne antrenăm, a venit Denis, e un plus pentru echipă. Suntem bucuroşi că a revenit la noi. Reclamă

Va fi o deplasare grea, UTA e o echipă puternică. Dacă vom începe să legăm victoriile, ne vom duce acolo sus”, a declarat Rivaldinho, conform digisport.ro.

Cum l-a convins Gică Hagi pe Denis Alibec să revină la Farul

Denis Alibec a dezvăluit cum l-a convins Gică Hagi să revină la Farul. Atacantul a semnat cu constănţenii şi îşi doreşte să marcheze cât ma multe goluri, sub comanda „Regelui”.

„Mă bucur că am venit acasă, sunt foarte încrezător, am văzut echipa şi cred că putem face lucruri măreţe. Am început destul de prost, dar dacă vom lega victorii, vom reveni la identitatea noastră şi vom domina toate echipele. Cu Hermannstadt am avut mereu meciuri grele. Dacă ne vom impune jocul şi vom începe bine, vom câştiga.

(N.r. A fost greu să te convingă?) Nu, au durat cinci minute negocierile. Nu am nicio clauză, am doar prime de obiectiv, pentru că aşa vreau să facem performanţă aici. Să sperăm că va fi de bun augur. Sper să marchez cât mai multe goluri, să dau cât mai multe pase de gol şi să ne batem la campionat. (N.r. Simţi presiune) Nu simt presiune, îmi place presiunea, îmi place să joc fotbal cu presiune. Cred că asta contează mult pentru mine şi de aceea am ales Farul. Trebuie să joc un meci să văd, deocamdată mă simt ok, dar mai am mult de muncă”, a declarat Denis Alibec.

