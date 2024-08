Cum l-a convins Gică Hagi pe Denis Alibec să revină la Farul: "M-am întors acasă" Obiectiv uriaş stabilit de atacantul naţionalei - Antena Sport

Denis Alibec a dezvăluit cum l-a convins Gică Hagi să revină la Farul. Atacantul a semnat cu constănţenii şi îşi doreşte să marcheze cât ma multe goluri, sub comanda „Regelui”.

Denis Alibec a rămas liber de contract în această vară, după despărţirea de Muaither. Atacantul a fost dorit şi de FCSB, dar a ales să semneze cu Farul, echipă la care a evoluat şi în urmă cu două sezoane.

Cum l-a convins Gică Hagi pe Denis Alibec să revină la Farul

Denis Alibec a transmis că negocierile cu Gică Hagi au durat doar cinci minute, deoarece şi-a dorit să revină la Farul. Acesta speră să lupte pentru câştigarea unui nou titlu alături de constănţeni, în acest sezon.

Întrebat despre presiune, Alibec a oferit un răspuns clar. Atacantul naţionalei a subliniat faptul că îi place să joace sub presiune, motiv pentru care a ales şi să se întoarcă la Farul.

„Mă bucur că am venit acasă, sunt foarte încrezător, am văzut echipa şi cred că putem face lucruri măreţe. Am început destul de prost, dar dacă vom lega victorii, vom reveni la identitatea noastră şi vom domina toate echipele. Cu Hermannstadt am avut mereu meciuri grele. Dacă ne vom impune jocul şi vom începe bine, vom câştiga.