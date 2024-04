Neluţu Varga, anunţ despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: "Deja am stabilit asta!" - Antena Sport

Reclamă

Bogdan Mara a anunţat situaţia reală a lui Dan Petrescu, la CFR Cluj

Bogdan Mara a vorbit deschis despre situaţia reală în care se află Dan Petrescu, anunţat ca şi noul antrenor de la CFR Cluj. Bun prieten cu antrenorul, Mara susţine că lucrurile între cele două părţi nu sunt încă rezolvate.

Dan Petrescu s-ar afla încă în Coreea de Sud, unde face tot posibilul să rezolve problema demiterii sale de la Jeonbuk. Există chiar şi posibilitatea ca „Bursucul” să revină abia la vară pe banca echipei alături de care şi-a adjudecat 5 titluri în Liga 1.

Reclamă

„Nu chiar, nu vine așa vijelios cum scriu ziarele. E clar că există o coincidență și o întâmplare care-l aduc aproape de CFR, plecarea lui Adi, iar ziua următoare Dan a ajuns la un acord să rezilieze contractul. Dan Petrescu a făcut performanțe la CFR Cluj, este iubit de fanii CFR-ului și are relații bune cu patronul clubului și cu toți cei din cadrul clubului.

Tot ce a apărut în presă, am văzut și eu că a semnat, că ajunge la Cluj, că are salariul făcut, nu este adevărat. Eu vă zic exact cum este situația. Dan încă este în Coreea, încă nu a reziliat contractul cu cei de acolo, mai are de discutat termenii rezilierii. După ce va rezolva ce are de luat în Coreea, va veni în România.

A avut o discuție cu Neluțu, vorbeau și înainte. Cu siguranță o să iasă la masă împreună și vor discuta probabil despre o eventuală colaborare. Cât matematic există șanse… Voi îl știți pe Dan foarte bine, un om care nu se lasă bătut niciodată. Dacă va exista o șansă, va crede până în ultimul moment. În cazul în care se va întoarce… Poate își dorește din vară, poate vrea și el o vacanță, poate vrea să formeze echipa din vară”, a declarat Bogdan Mara, citat de digisport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Crezi că va ajunge Barcelona în finala Ligii Campionilor? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...