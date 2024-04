Bogdan Mara a anunţat situaţia reală a lui Dan Petrescu, la CFR Cluj: "Nu vine aşa vijelios. Nu are salariul făcut. E în Coreea" - Antena Sport

Reclamă

Tot ce a apărut în presă, am văzut și eu că a semnat, că ajunge la Cluj, că are salariul făcut, nu este adevărat. Eu vă zic exact cum este situația. Dan încă este în Coreea, încă nu a reziliat contractul cu cei de acolo, mai are de discutat termenii rezilierii. După ce va rezolva ce are de luat în Coreea, va veni în România.

A avut o discuție cu Neluțu, vorbeau și înainte. Cu siguranță o să iasă la masă împreună și vor discuta probabil despre o eventuală colaborare. Cât matematic există șanse… Voi îl știți pe Dan foarte bine, un om care nu se lasă bătut niciodată. Dacă va exista o șansă, va crede până în ultimul moment. În cazul în care se va întoarce… Poate își dorește din vară, poate vrea și el o vacanță, poate vrea să formeze echipa din vară”, a declarat Bogdan Mara, citat de digisport.ro.

Dan Petrescu ar urma să aibă un salariu de 30.000 de euro pe lună la CFR Cluj. Ar deveni, astfel, cel mai bine plătit antrenor din Liga 1.

Primul super-transfer pe care îl face Neluţu Varga la CFR Cluj

Primul super-transfer pe care îl face Neluţu Varga la CFR Cluj în noua „eră Dan Petrescu” e aducerea unui jucător liber de contract din Liga 1, de la Craiova lui Adrian Mititelu, echipă care luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Aurelian Chiţu este primul pe lista lui Neluţu Varga pentru noul mandat al lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Sursa citată susţine că există deja un acord verbal între cele două părţi.

Jucătorul de 33 de ani cotat la 600.000 de euro a avut parte de un sezon excelent la Craiova, cu 10 goluri marcate şi 7 pase decisive trecute în cont în cele 34 de partide adunate în toate competiţiile. Dan Petrescu l-a cerut pe Chiţu, după discuţiile avute cu patronul Neluţu Varga, iar o mutare poate fi făcută, în contextul în care Adrian Mititelu pare convins să meargă pe tinereţea lui Vladislav Blănuţă, chiar dacă moldoveanul a marcat doar 4 goluri în această stagiune.

