Neluţu Varga i-a decis soarta lui Louis Munteanu! Mesaj direct pentru Gigi Becali: "O să câştigăm un trofeu" - Antena Sport

Louis Munteanu de la CFR Cluj e una dintre ţintele verii pentru Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera nu are însă nicio şansă să-l înregimenteze pe atacantul formaţiei din Gruia. Cel puţin asta susţine patronul ardelenilor, Neluţu Varga. Acesta i-a fixat un preţ extrem de ridicat vârfului echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu are un preţ de 18 milioane de euro stabilit de către Neluţu Varga. Această sumă este însă valabilă doar pentru echipele din străinătate.

Louis Munteanu, „caz închis” pentru Gigi Becali

Neluţu Varga spune că Louis Munteanu este netransferabil pentru echipele din Liga 1. „E exclus să i-l dau pe Louis Munteanu lui Gigi Becali. Exclus să îl vând pe Louis Munteanu la vreo echipă din România. Dacă mă decid să îl vând la vară, atunci o voi face doar în străinătate. Iar prețul pe care îl voi cere pentru transferul lui Munteanu în străinătate este de la 18.000.000 de euro plus procente. Sub 18.000.000 de euro nu voi sta cu nimeni de vorbă. El este golgheterul campionatului. Sper că m-am făcut foarte bine înțeles. Această sumă nu este valabilă pentru Gigi Becali și nu este valabilă pentru nimeni din România, deoarece v-am spus că nu am de gând să îl vând în România”, a spus Neluţu Varga, conform prosport.ro.

Neluţu Varga susţine că Louis Munteanu nu va mai ajunge la FCSB aşa cum s-a întâmplat cu Daniel Bîrligea. Mai mult, patronul echipei din Gruia pune presiune pe atacant. Vrea să câştige măcar un trofeu la finalul acestui sezon. „Gigi Becali a avut posibilitatea să îl transfere pe Birligea la FCSB, dar de această dată nu îi voi da posibilitatea să îl transfere și pe Louis Munteanu. Eu sper că o să câștigăm și noi un trofeu cu Louis Munteanu în tricoul lui CFR. Avem o șansă importantă în finala Cupei României și sper să ne ajute Dumnezeu să aducem cupa în Gruia”, a spus Nelu Varga, conform sursei citate.