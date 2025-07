Cristi Chivu a primit nota 4,5 după eliminarea lui Inter de la Cupa Mondială a Cluburilor! Italienii, mesaj dur - Antena Sport

Giuseppe Marotta a spus că Inter a avut parte de un sezonul „extenuant” și a dat de înțeles că nu este supărat, după eliminarea de la Cupa Mondială a Cluburilor.

Oficialul a explicat și faptul că echipa a jucat 63 de meciuri în stagiunea precedentă și a dat de înțeles că oboseala jucătorilor și-a spus cuvântul la partida cu Fluminense.

De asemenea, Marotta a transmis faptul că echipa lui Cristi Chivu se va pregăti acum pentru noul sezon de Serie A și este convins că noua stagiune va fi abordată „așa cum trebuie” de către Inter.

“Concluzia finală este că am avut un sezon foarte intens și extenuant din punct de vedere fizic și psihic. Am jucat meciul cu numărul 63 în această seară și asta e extraordinar. Uitându-ne la celelalte echipe din Italia, am avut cu douăzeci de meciuri mai multe.

Sezonul ăsta ne-a văzut ca protagoniști atât în Italia, cât și în străinătate. Faptul că am încheiat pe locul doi (n.r. în campionat) nu înseamnă că am ratat obiectivul.

Menținem standardul sus și dăm totul. Uneori adversarul e mai bun, pur și simplu așa e în sport. Dar acest sezon trebuie considerat unul pozitiv, cu siguranță. Acum vine vacanța, iar apoi vom aborda noul sezon așa cum trebuie”, a spus Marotta, citat de sursa menționată anterior.