Neluţu Varga i-a decis viitorul lui Dan Petrescu la CFR Cluj după "umilinţa" cu U Cluj - Antena Sport

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Profimedia Neluţu Varga a fost un car de nervi după înfrângerea suferită de CFR Cluj pe terenul rivalei din oraş, U Cluj. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe primul loc în Liga 1 după succesul cu 3-2 de luni seară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În urma acestui eşec, CFR Cluj se află pe locul 4 în Liga 1, cu 31 de puncte. În ciuda poziţiei din clasament, formaţia din Gruia rămâne una dintre principalele candidate la titlu. Neluţu Varga a revenit asupra deciziei de a-l demite pe Dan Petrescu după înfrângerea cu U Cluj Acest lucru nu l-a făcut însă pe Neluţu Varga să se simtă mai bine după meciul de pe Cluj Arena. Potrivit digisport.ro, patronul formaţiei din Gruia a fost nemulţumit de prestaţia echipei şi s-a simţit umilit după al doilea eşec la rând în faţa „şepcilor roşii”. Mai mult, Varga ar fi vrut să îl dea afară pe Dan Petrescu după meciul de luni, revenind ulterior asupra deciziei. Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Unirea Slobozia, iar un rezultat negativ împotriva echipei lui Adrian Mihalcea poate aduce presiune suplimentară asupra lui Petrescu. Sursa mai sus menţionată susţine că Varga nu ar vrea să facă o mişcare bruscă înaintea pauzei de iarnă şi că „Bursucul” are asigurat postul luna aceasta. După meciul cu Slobozia, CFR Cluj va mai juca cu Rapid, în Cupa României, şi cu Oţelul Galaţi, în Liga 1. Dan Petrescu se află pe banca celor de la CFR Cluj pentru a patra oară. El câştigă 30.000 de euro pe lună şi are şi o clauză de reziliere de 400.000 de euro. Pe lângă toate acestea, cel mai de succes antrenor din istoria clubului mai are bonusuri consistente pentru câştigarea titlului, dar şi accederea în grupele cupelor europene. Reclamă

Reclamă

Dan Petrescu, reacție acidă la conferință, după U Cluj – CFR Cluj 3-2

Dan Petrescu a transmis că nu și-a menajat jucătorii și a avut un discurs agresiv cu ei, după înfrângerea suferită cu U Cluj. Acesta i-a acuzat pe rivali de faptul că i-au spionat ultimul antrenament, motiv pentru care nu a mai pregătit fazele fixe în ziua meciului.

„Bursucul” regretă însă că a luat această decizie, în ciuda faptului că a observat că cineva îi filma antrenamentele.

„Am fost foarte agresiv cu ei, nu mi-a plăcut prima repriză. Am crezut că intrăm mai bine. Am primit multe goluri ușor în sezonul acesta, din faze fixe. Știam că sunt pe primul loc la goluri marcate din faze fixe. Poate a fost greșeala mea, trebuia să facem faze fixe, chiar dacă eram filmați. Poate a fost o decizie greșită.

Reclamă

Jucătorii noștri parcă au suferit prea mult în meciul ăsta, parcă n-am intrat așa bine, nu înțeleg de ce, trebuie să aflăm, de mâine trebuie să ne gândim la următorul meci. Trebuie să ne gândim la următoarele meciuri, mai avem 3 în 2024, încercăm să le câștigăm pe toate 3 și atunci cred că vom reuși să facem un an bun”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă, după U Cluj – CFR Cluj 3-2.

Reclamă