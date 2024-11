Cât de frumoasă este prima soţie a lui Walter Zenga. Are 63 de ani şi arată ca o adolescentă - Antena Sport

Siracusa, formaţia din Serie D, are ca obiectiv promovarea, în acest sezon. Walter Zenga, în vârstă de 64 de ani, este liber de contract din primăvară. Acesta s-a despărţit de Emirates Club la finalul lunii aprilie, după doar şapte meciuri bifate pe banca echipei saudite.

Marele vis al lui Walter Zenga este să antreneze echipa sa de suflet, Inter Milano. Zenga a jucat 328 de meciuri pentru Inter Milano, între 1978 şi 1994.

„Inter a fost visul meu din copilărie, devenit realitate: am susținut mereu Inter, am mers în galerie, am fost băiat de mingi pe San Siro. Apoi, în sfârșit, după ani de zile petrecuți în provincie, m-am întors acasă.

Este un vis să antrenez Inter? Întotdeauna a fost, am trecut prin tot procesul echipei, de la de tineret, am lucrat la club, acum sunt o legendă. În viață, e important să-ţi urmezi un mare vis, nu contează dacă se va împlini vreodată.

Satisfacția mea este aceea că fanii lui Inter mă ​​opresc și astăzi pe stradă, de parcă m-am retras anul trecut. Și chiar și atunci când cineva de la o altă echipă îmi spune lucruri neplăcute, nu mă simt jignit: înseamnă că am lăsat o amprentă, în ciuda faptului că ultimul meci oficial a fost pe 11 mai 1994„, a declarat Walter Zenga pentru fcinter1908.it.